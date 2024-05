Una mostra per celebrare i 45 anni di Lady Oscar

Powered by

14 Maggio 2024

Era il 10 ottobre 1979 quando, in Giappone, andava in onda la prima puntata di un anime destinato a diventare un cult: Lady Oscar. Arrivato in Italia l’1 marzo 1982 su Italia Uno, ha conquistato il cuore di intere generazioni di spettatori con la sua storia appassionante, i personaggi iconici e le ambientazioni suggestive.

Per celebrare i quarantacinque anni di questo capolavoro, il WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano (Viale Campania, 12) ospiterà il percorso espositivo dal titolo Lady Oscar: Mostra ufficiale. Un viaggio a ritroso nel tempo, alla scoperta dei protagonisti, delle vicende e degli eventi storici che fanno da sfondo alla serie.

La mostra, in esposizione dal 25 maggio fino al 15 settembre, trasporterà i visitatori nella splendida cornice della Reggia di Versailles, dove si snodano le vicende di Oscar e la regina Maria Antonietta. Attraverso i pannelli espositivi, si ripercorreranno i momenti salienti della serie, dalla giovinezza dei protagonisti agli eventi cruciali della Rivoluzione Francese.

Al centro della mostra, ovviamente, c’è Oscar François de Jarjayes, la coraggiosa comandante della Guardia Reale, doppiata con grande maestria da Mariangela Melato e Marina Sanseverini nella versione italiana. Il suo personaggio, complesso e sfaccettato, rappresenta un’icona di coraggio, fedeltà e libertà.

Accanto a lei, Maria Antonietta, interpretata in italiano da Monica Surdon, regina di Francia dal fascino magnetico e dal destino tragico. La mostra ne esplora le debolezze e le fragilità, ma anche la sua forza interiore e la sua tenace volontà di difendere il proprio ruolo e la propria famiglia.

Tra Oscar e Maria Antonietta si instaura un legame profondo e complesso, che si intreccia con la storia d’amore tormentata che entrambe vivono con il conte di Fersen, interpretato da Massimo Dapporto nella versione italiana. Un triangolo amoroso che aggiunge pathos e tensione alla narrazione.

La Rivoluzione Francese fa da sfondo alle vicende, segnando il destino dei protagonisti e sconvolgendo l’assetto sociale e politico della Francia. La mostra dedica ampio spazio a questo periodo storico, attraverso immagini, filmati e documenti d’epoca.

Un cartone animato che ha conquistato un successo senza tempo grazie alla sua capacità di coniugare azione, avventura, romance e storia, affrontando temi importanti come la discriminazione di genere, la lotta per la libertà e il sacrificio per gli ideali, ancora oggi attuali.