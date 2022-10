Domenica In alle 14 su Rai 1, contenuti e ospiti: Montesano per la gioia di tutti i no-vax

globalist Modifica articolo

16 Ottobre 2022 - 12.09

Domenica In, una puntata interessante, Si apre con un talk dedicato a «Ballando con le stelle» la sesta puntata di «Domenica In», in onda domenica 16 ottobre alle 14 su Rai 1. In studio Iva Zanicchi, Giampiero Mughini, Paola Barale, Alessandro Egger e gli opinionisti Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Alessandra Mussolini e Moreno Amantini.

A seguire Iva Zanicchi è protagonista di un’intervista sulla sua carriera artistica, mentre Enrico Montesano si racconta tra cinema, teatro e tv con aneddoti e curiosità sui tanti attori e registi con i quali ha lavorato.

Per la musica, Alan Sorrenti si esibisce con un medley di successi e con il singolo «Giovani per sempre», mentre Dargen D’Amico presenta il nuovo brano «Patatine».

L’attore Kim Rossi Stuart presenta il nuovo film `Brado´, in uscita nelle sale il 20 ottobre. Ilaria D’Amico interviene per parlare di «Che c’è di nuovo», il nuovo programma in onda in prima serata su Rai 2 dal prossimo 27 ottobre e che segna il suo ritorno in Rai dopo quindici anni.