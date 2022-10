Alla Scala di Milano debutta una rivisitazione del Piccolo Principe

redazione Modifica articolo

14 Ottobre 2022 - 19.07 Culture

Sarà uno spettacolo rivolto ai giovani e portato in scena da altrettanti giovani, quello de “Il Piccolo Principe”, che debutterà il 15 ottobre in prima mondiale alla Scala di Milano. L’opera è stata commissionata al compositore Pierangelo Valtinoni e al librettista Paolo Modron. A comporre l’orchestra, il coro e e i solisti saranno gli alunni dell’Accademia Teatro alla Scala, diretti dal maestro Vitali Alekseenok, vincitore, a soli 29 anni, del Concorso Toscanini – edizione 2021.

Nonostante sia dal 2015 che la Scala organizzi un ciclo “Grandi opere per piccoli”, questa volta non si tratta di una messa in scena del riadattamento di un’opera, bensì di un titolo creato appositamente per l’occasione dalla lunghezza di poco più di un’ora, che ha coinvolto un doppio cast e un doppio coro di voci bianche.

“In scena abbiamo molta chiarezza. I personaggi – afferma il direttore – sono diversissimi, anche musicalmente”. Gli spettatori, a cui è stato chiesto di realizzare delle stelle grazie a un kit scaricabile dalla pagina web dello spettacolo, saranno coinvolti dalla regia di Polly Graham, il quale ha deciso di non seguire i disegni di Saint-Exupéry. Una scelta che deriva da una precisa volontà e non solo dal non averne i diritti. “È tato importante trovare una lingua nostra – spiega – per non fare solo un omaggio all’originale”.

Una strada intrapresa per raccontare i temi affrontati dal Piccolo Principe, anche quelli più delicati come la morte, interpretando – anche in modo inedito – la sua attenzione per la rosa lasciata sul suo pianeta d’origine come amore adolescenziale. Nel finale “sembra che non sia morto. C’è un corale emotivo che finisce nel piano e sono curioso di vedere la reazione dei bambini” ha dichiarato Valtinoni.

Per gli under 18 i biglietti saranno venduti al costo simbolico di un euro, mentre per gli adulti avranno un costo massimo di 40€. Le rappresentazioni si terranno dal 15 ottobre a fine mese, per poi essere riproposte nuovamente a dicembre, gennaio, febbraio, marzo, ottobre e novembre, anche con recite riservate alle scuole.