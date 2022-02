La fiaba de "Il Piccolo Principe" rivive sulla Costa dei Trabocchi: l'amicizia tra la volpe UeUè e un giovane abruzzese

globalist

10 Febbraio 2022 - 11.00

Alcune volte accade proprio come nella fiabe: la storia di cui stiamo parlando è quella de “Il Piccolo Principe” ma nella vita reale. A poco a poco, a ogni alba e a ogni tramonto, si è rafforzata l’amicizia tra una volpe e un giovane abruzzese di nome Andrea Giusti. Ad accomunare i due c’è l’amore per il mare. E proprio in riva al mare della Costa dei Trabocchi, nel Chietino, in Abruzzo avviene il loro incontro, che da qualche mese è diventato quotidiano. Questa storia è stata resa nota dallo stesso protagonista nella pagina Facebook del gruppo “Noi Costa Dei Trabocchi”, con tanto di foto, video e… una poesia.

“La volpe nella foto – scrive Andrea Giusti in uno dei post di aggiornamento della sua amicizia con UeUé – è una cara amica di passeggiate al mare d’inverno, la dimostrazione che si può, e anzi si deve, vivere in pace e in armonia con tutte le specie viventi che ci sono in questo mondo”.

Chieti, come ne “Il Piccolo Principe” l’amicizia speciale tra la volpe UeUé e Andrea

Un messaggio che risuona forte tanto quanto il segreto che la volpe dello scrittore Antoine de Saint-Exupéry rivela al piccolo principe e che è diventato un motto universale: “Non si vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi”.

E sembra quasi che Andrea Giusti, in questa vicenda da favola, non voglia sentirsi meno rispetto al capolavoro della letteratura francese e alla sua amica volpe ha dedicato anche una poesia:

Sulla costa Abruzzese,

Ci sono tante sorprese!

Durante il mio cammino,

Un giorno di primo mattino,

Per la prima di tante volte,

Vidi Ueue’ la Volpe!

D’istinto ci siamo piaciuti,

E insieme siamo cresciuti.

Non certo io in altezza,

Di sicuro lei in bellezza.

Da quel giorno a tutte le ore,

La penso con gioia e amore.

Ho saputo che qualche bambino,

La immagina vicino al suo lettino,

Che tanta brava gente,

Ha lei spesso in mente,

Mentre io di vederla ho bisogno,

Sarò scemo ma è il mio sogno!