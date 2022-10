Al Palazzo Blu di Pisa arrivano in mostra “I Macchiaioli”

redazione Modifica articolo

10 Ottobre 2022 - 10.05 Culture

È stata inaugurata ieri la mostra più attesa al Palazzo Blu di Pisa che, fino al 26 febbraio, ospiterà 120 opere tutte riconducibili ai pennelli dei Macchiaioli; un gruppo di giovani artisti – attivi principalmente in Toscana – che nella seconda metà dell’800 diedero inizio ad un periodo artistico che stravolse la pittura del tempo. Desiderosi di prendere le distanze dalle tecniche di dipinto prettamente accademiche e influenzati dai più importanti maestri del Romanticismo quali Giuseppe Bezzuoli e Francesco Hayez, i Macchiaioli iniziarono una vera e propria rivoluzione artistica che diede vita ad una delle più innovative avanguardie pittoriche d’Europa.

Le opere, alcune delle quali mai esposte prima, appartengono alcune a collezioni private, altre invece sono in prestito da altri musei come gli Uffizi, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano, la Galleria Nervi di Arte Moderna di Genova e la Galleria Nazionale di Roma.

Curata dalla storica dell’arte Francesca Dini, la mostra si articola in undici sezioni, è prodotta e organizzata da Fondazione Palazzo Blu in collaborazione con MondoMostre, grazie al contributo di Fondazione Pisa.

A fare da cornice all’esposizione non solo saranno le splendide sale del rinascimentale Palazzo Blu – conosciuto anche come Palazzo Giuli Rosselmini Gualandi – ma saranno anche le opere architettoniche che adornano il Lungarno Gambacorti, come la chiesa longobarda di Santa Cristina. Proprio qui, i visitatori potranno ammirare il sensazionale percorso che raccoglie le opere chiave dei giovani Macchiaioli, frutto della loro lunga ricerca, del discernimento artistico e della loro piccola ma abbagliante rivoluzione che travolse gli insegnamenti delle diverse scuole pittoriche dell’Europa di fine ‘800.