Oltre 900 milioni per la riqualificazione dei territori che circondano Pompei: al via nuovi progetti e investimenti

8 Settembre 2022 - 17.00 Culture

“Pompei è una storia di riscatto, una battaglia vinta che dimostra che quando nel paese si lavora come squadra, e ci si crede, si può veramente cambiare il destino dei territori.”, così commenta orgogliosamente Dario Franceschini, Ministro della Cultura, dopo l’incontro di questa mattina a Pompei del comitato di gestione del piano strategico, che ha approvato nuovi progetti.

Se fino ad ora ci si era concentrati sul sito archeologico di Pompei sia da un punto di vista legislativo, sia finanziario e gestionale, tanto da promuoverla a modello riconosciuto dall’Unesco e dall’Unione europea di funzionamento e di utilizzo delle risorse comunitarie, adesso bisogna investire su ciò che c’è fuori dal sito.

Ecco perché il Piano strategico per lo sviluppo socio economico delle aree comprese nel Piano di gestione del sito UNESCO “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata” avrà la finalità di rilancio e riqualificazione ambientale e urbanistica dei nove comuni interessati e il potenziamento della loro attrattività turistica. “Ci sono più di 600 milioni per interventi infrastrutturali”, ha spiegato Franceschini, che ha presieduto l’incontro “sulle ferrovie, sull’accoglienza, sui trasporti, sull’ambiente, sul fiume Sarno, che dimostrano come, se si investe in cultura, si crea anche sviluppo economico”. Altri 337 milioni sono opere da finanziare. Si raggiunge, in totale, una somma di oltre 900 milioni di investimenti. “Quindi”, si augura il ministro, “lavorando insieme ai diversi livelli istituzionali e tra pubblico e privato, si può fare un lavoro straordinario che crea occupazione”.

Nel corso della riunione, il direttore generale del progetto Giovanni di Blasio ha esposto gli argomenti in trattazione all’ordine del giorno, in particolare: la presentazione e approvazione dell’aggiornamento del Piano strategico; l’avvio del Contratto Istituzionale di Sviluppo “Vesuvio-Pompei-Napoli” e i suoi effetti sul Piano strategico; l’aggiornamento sull’impiego dei fondi CIPE deliberati il 28 febbraio 2018; gli esiti dell’avviso pubblico finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse per l’inserimento nel Piano strategico di nuovi progetti.