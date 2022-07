Ischia Global Film & Music Festival: John Lesher nominato Produttore dell'anno

redazione

11 Luglio 2022

Avrà inizio quest’oggi il XX Ischia Global Film & Music Festival, il concorso cinematografico dedicato a lungometraggi e documentari, in programma fino al 17 luglio, pronto ad ospitare più di 120 star di Hollywood.

Anno dopo anno il festival si rinnova e amplia i suoi orizzonti, grazie anche alla grande presenza di produzioni cinematografiche internazionali nel nostro paese. In anteprima, sarà l’americano John Lesher – imprenditore cinematografico – a ricevere il premio ‘Produttore dell’anno’, meglio noto per aver riscosso la statuina d’oro degli Oscar nel 2014 grazie al film “Birdman”, con Michael Keaton. Lesher, attualmente impegnanto in Romagna per il film su Enzo Ferrari (regia di Michael Mann), ritirerà il premio questo mercoledì, in pieno svolgimento del festival.

Al Calise Espresso Ischia Porto, a ricevere il riconoscimento insieme a lui ci saranno tre colleghe italiane. La prima ad essere premiata sarà Mariagrazia Saccà, produttrice de “I fratelli De Filippo”, un film sulla storia di Eduardo, Peppino e Titina De Filippo, per la regia di Sergio Rubini. La seconda sarà Chiara Tilesi con ‘One of Us’, un documentario del 2017, e con il più recente “Tell it like a woman”, una pellicola declinata tutta al femminile. La terza produttrice sarà invece Francesca Verdini, grazie al film “Ghiaccio”, scritto e diretto dal cantautore Fabrizio Moro, insieme con Alessio De Leonardis. Una produzione particolarmente attenta al tema dell’eco-sostenibilità, soprattutto durante tutto il lavoro svolto sul set.

Ad aprire l’inaugurazione del festival, ci saranno il suo presidente onorario, il produttore Mark Canton e Pietro Peligra, con un ensamble di colleghi nazionali e internazionali di grande livello.

Promosso con Rs Production e fondato da Pascal Vicedomini, L’Ischia Global Film & Music Festival per la sua ventesima edizione sarà presieduto dal regista irlandese Jim Sheridan, insieme ad un altro presidente onorario, il cantante Tony Renis. Non è mancato il sostegno e la grande sponsorizzazione dell’evento che è sostenuto DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania, favorito dalla partecipazione di Riflessi, Givova, Vulcano Buono, Rs Productions, Tatatu, Banca Ifis e Isaia. La promozione invece è riconosciuta all’ Accademia internazionale Arte Ischia col patrocinio dell’ Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, Croce Rossa, Siae, Nuovo Imaie e i Comuni di Ischia, Lacco Ameno e Forio.