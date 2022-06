Giletti porta Non è l'Arena a Mosca a casa dell'invasore: ospita Maria Zakharova (quella che minaccia la Finlandia)

globalist

5 Giugno 2022 - 17.16

Una puntata in casa Putin all’insegna della polemica: In onda oggi alle 21.15 su La7, l’ultima puntata di Non è l’Arena. Massimo Giletti la farà da Mosca, ossia una scelta che garantisce ulteriori polemiche.

Tra gli interventi più attesi della serata, quello di Maria Zakharova e il faccia a faccia con Massimo Cacciari Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Non è l’Arena: anticipazioni e ospiti di oggi

Nel corso degli ultimi giorni si è fatto un gran parlare dell’ultima puntata di Non è l’arena. Massimo Giletti ha annunciato la diretta del programma direttamente dalla Russia.

L’idea del conduttore è andata in porto: in onda domenica 5 giugno a partire dalle 21.15, Massimo Giletti è a Mosca. Il conduttore intervista Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri Sergej Lavrov, recentemente discusso ospite di Zona Bianca (Rete 4). Giletti promette anche un denso faccia a faccia con il filosofo e accademico Massimo Cacciari, che dibatte sulla guerra tra Russia e Ucraina, concentrandosi in particolar modo sulle sanzioni contro il paese di Putin.

La Russia sta davvero accusando il colpo? Cosa rischiano le imprese italiane? Tra gli argomenti, spazio anche alla crisi alimentare (con uno speciale nella filiera del grano) e il reddito di cittadinanza.

Tra gli altri ospiti della serata: il giornalista Vladimir Solovyev (dallo studio di Mosca), Sandra Amurri, Myrta Merlino, Alessandro Sallusti, Emanuele Fiano e Luigi Scordamaglia.