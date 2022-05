Ucraina: Kalush Orchestra, band vincitrice dell'Eurovision, raccoglie 370 mila dollari col cappello di Oleh Psiuk

globalist

30 Maggio 2022 - 16.18

Raccolti 370 mila dollari raccolti dalla band ucraina Kalush Orchestra, vincitrice dell’Eurovision 2022, tramite una lotteria che metteva in palio il cappello rosa del cantante Oleh Psiuk. Lo riporta Sky News. Oltre 31 mila persone da 56 Paesi hanno partecipato alla lotteria, acquistando biglietti dal prezzo di 5 dollari. Il ricavato sarà donato alla Serhiy Prytula Charity Foundation, un’organizzazione benefica che sostiene l’esercito ucraino. La band ha anche venduto all’asta il trofeo dell’Eurovision per 900 mila dollari: il denaro sarà usato per l’acquisto di tre droni. L’offerta vincente è stata dell’exchange di criptovalute Whitebit ed è arrivata nella forma di 500 ethereum, come scrive il Guardian.

“Siete fantastici, – ha scritto la band su Facebook – apprezziamo ognuno di voi che ha partecipato a questa asta, un ringraziamento speciale al team Whitebit che ha acquistato il trofeo per 900.000 dollari e ora è il legittimo proprietario del nostro trofeo”. L’asta è avvenuta in occasione di un concerto di beneficenza a Berlino, nel quale sono stati raccolti soldi per forniture mediche. Durante lo spettacolo, Psiuk ha invitato le persone a non abituarsi alla guerra: “Dovrebbe rimanere tutti i giorni sulle prime pagine, finché non si arriverà alla pace”, ha affermato il cantante, come riporta la Bbc.