Shishkin: "In Ucraina lotta tra uomini che difendono la libertà e non-uomini che eseguono ordini criminali"

globalist

22 Maggio 2022 - 21.10

Preroll

«Il regime putiniano annettendo la Crimea diede inizio a questa guerra». Lo ha detto Mikhail Shishkin, vincitore del Premio Strega Europeo 2022 ex aequo con Amelie Nothomb alla cerimonia di premiazione questa sera al Circolo dei Lettori a Torino.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«In un mio articolo allora spiegavo che Putin era privo di cuore e anima, era solo un buco nero che stava inghiottendo Russia e ucraina. Ma chi è che ascolta uno scrittore? E ora tutto il mondo è avvolto in questo buco nero difronte al terrore del pulsante rosso. Solo ora l’Europa e noi tutti insieme siamo solidali rispetto al pericolo di questo buco nero. Non è una guerra tra ucraini e russi ma tra uomini e non-uomini. Le persone lottano per la propria libertà mentre i non uomini danno esecuzione a ordini criminali. E in Russia gli uomini scendono per protestare contro la guerra e i non- uomini li mettono in carcere. Cosa può fare uno scrittore? Difendere la lingua, io difendo la Mia lingua russa contro Putin. Putin sta facendo una guerra contro tutti noi» ha spiegato lo scrittore russo dissidente, vincitore con Punto di fuga (21lettere).

Middle placement Mobile

«Per me in questo libro era importante non inventare nulla e quando scrivevo scene di guerra facevano riferimento a coloro che avevano partecipato a questa guerra. Questo è uno sguardo che non può essere inventato. In Punto di fuga c’è molta crudeltà e anche il superamento che è possibile solo con il calore umano. La morte è anche un sono che ci aiuta a capire la saggezza della vita. Noi tutti ci trasformiamo in quello che siamo stati. In calore e luce» ha concluso tra gli applausi.