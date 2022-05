Laura Pausini positiva al Covid: "Sono isolata e non posso viaggiare, non andrò in Florida"

globalist

19 Maggio 2022 - 12.59

Preroll

Laura Pausini è positiva al Covid, e non si esibirà nel fine settimana in Florida. A rivelarlo la stessa cantante in una storia pubblicata sul suo profilo Instragram in tre lingue, italiano inglese e spagnolo. “Ebbene sì, c’era qualcosa che non andava. Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata ma non era così. Ho appena scoperto di essere positiva al Covid e per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare”, scrive l’artista, che in altre storie di queste ore aveva messo semplicemente “sick (malato)” e “fever (febbre)”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Sabato scorso, durante la finale dell’Eurovision Song Contest a Torino era stata per breve tempo lontana dal palco, assenza che aveva poi spiegato con un calo di pressione. “Sono molto dispiaciuta di non potermi esibire ad `Amor a la Musica´ questo fine settimana avevo preparato uno spettacolo molto speciale e non vedevo l’ora di vedere i miei fan in Florida. Ora ho solo bisogno di guarire e di cercare nuove opportunità per ritrovarci in America, spero presto. Vi amo”, il messaggio social di Pausini.