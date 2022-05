Domenica In, chi sono gli ospiti di Mara Venier nella puntata di domenica 15 maggio

globalist

15 Maggio 2022 - 14.34

Preroll

Domenica In partirà con un talk show dedicato all’Eurovision Song Contest, con la finale che è stata trasmessa ieri sera su Rai 1 con grande successo e che ha visto la coppia Mahmood e Blanco rappresentare l’Italia con la loro “Brividi”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

In studio con la Venier per parlare di questo Eurofestival ci saranno Marino Bartoletti, Mara Maionchi e Andrea Scanzi. In collegamento Al Bano che ha partecipato all’Eurovision insieme a Romina Power nel 1976 e nel 1985. Collegamenti poi da Torino con i protagonisti di questa edizione ospitata dall’Italia.

Middle placement Mobile

Ci sarà poi un sentito omaggio a Franco Battiato. In studio per questo momento ritroveremo Marino Bartoletti, Mara Maionchi e Andrea Scanzi, che ha scritto un libro proprio dedicato al cantautore siciliano dal titolo “E ti vengo a cercare“. Si parla poi del docu-film “Quelle brave ragazze” con le protagoniste di questo programma, ovvero Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti, mentre Teo Teocoli sarà protagonista di una “intervista impossibile” nei panni di Adriano Celentano.

Dynamic 1

Ospite di oggi a Domenica In anche Flavio Insinna, che lancerà il nuovo film per la tv di Rai 1 A muso duro, in cui viene raccontata la storia del medico Antonio Maglio, ideatore delle Paralimpiadi nel 1960. Per lo spazio musicale i Matia Bazar, che faranno un medley dei loro tantissimi successi e lanceranno il nuovo singolo. Infine verranno lanciati due nuovi libri, Tequila bang bang di Veronica Pivetti e Roma camminando di Francesco Rutelli, dedicato ad un suo grande amico disabile.