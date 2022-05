Noi siamo tutto, trama e trailer del film di stasera, mercoledì 11 maggio, su Rai 1

GdS

11 Maggio 2022 - 08.53

Noi siamo tutto, in onda stasera, mercoledì 11 maggio su Rai 1, è un film del 2017 diretto da Stella Meghie con protagonisti Nick Robinson e Amandia Stenberg. Il titolo originale del film è Everything, Everything ed è l’adattamento del romanzo di Nicola Yoon.

Noi siamo tutto ha incassato in tutto il mondo 61.6 milioni di dollari di cui 34.1 negli Stati Uniti e Canada, in Italia ha raccolto 3.5 milioni di euro. Il film ha anche vinto il Teen Choice Award come miglior film drammatico.

Il film racconta la storia di Maddy, una ragazza costretta dentro casa da una malattia, una grave immunodeficienza combinata. Ha raggiunto la maturità, i 18 anni, senza conoscere altro che le mura domestiche e le immagini degli schermi. Vive in casa con la madre e un’infermiera, rassegnata a trascorrere un’esistenza priva di legami affettivi e di emozioni.

La sua stanza preferita è piena di finestre così da poter vivere e immaginare il mondo. Un giorno vede Oliver “Olly” il figlio dei nuovi vicini e si innamora subito di lei. Il rapporto tra i due è quasi impossibile eppure finiscono per innamorarsi e per Maddy inizia il sogno di una nuova vita possibile.