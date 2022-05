Domenica In, Mara Venier ospita Roby Facchinetti, Teo Teocoli, Adriano Panatta e...

globalist

1 Maggio 2022 - 11.34

Domenica In torna puntuale nel pomeriggio di Rai1 con una nuova ricca puntata condotta da Mara Venier. Tanta musica accompagnerà il pomeriggio del primo maggio sulla rete ammiraglia di casa Rai. Roby Facchinetti, uno dei componenti dei Pooh, tornerà da Mara Venier in occasione del suo compleanno per spegnere in diretta le prime 78 candeline. Per festeggiarlo non potevano mancare gli amici di sempre: Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli. Non solo: grande festa anche insieme ad una rappresentanza dei numerosi fan dei Pooh e la parentesi dedicata alle canzoni a richiesta da parte del pubblico da casa.

Nel corso della puntata di oggi 1 maggio di Domenica In, anche un altro gradito ritorno, quello del comico ed attore Teo Teocoli che regalerà un momento importante di spettacolo con uno dei suoi principali cavalli di battaglia, ovvero l’imitazione di Ray Charles. Ovviamente prima del momento di intrattenimento non mancherà quello relativo all’intervista con ‘zia’ Mara.

Spazio poi ad un altro grande della musica, Peppino Di Capri, che si cimenterà in un medley al pianoforte relativo ad alcuni dei suoi principali successi musicali tra cui “Let’s twist again”, “Speedy Gonzales” e “St. Tropez tiwst“.

Sarà la volta di “Una squadra” diretto e prodotto da Domenico Procacci, con Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, docuserie che narra la storia della nazionale italiana di tennis.

Sul Covid Ilaria Capua che parteciperà per promuovere il suo libro dal titolo “Il coraggio di non avere paura”