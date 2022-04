Propaganda Live, tra gli ospiti della puntata del 29 aprile anche Adriano Panatta e Fantastic Negrito

globalist

29 Aprile 2022 - 14.50

Propaganda Live con Diego Bianchi questa sera su La7: prosegue il tradizionale appuntamento del talk show pieno di ironia, che annovera tra i protagonisti Makkox. Tra gli ospiti Fantastic Negrito per la musica internazionale.



Poi in collegamento dall’Ucraina ci sarà Francesca Mannocchi, con nuove immagini e testimonianze sulla guerra.

Inoltre in studio ci sarà Adriano Panatta che in questi giorni si è detto contrario all’esclusione dei tennisti russi e bielorussi dai tornei anche se ha aggiunto che se avesse ancora giocato sarebbe andato in campo con i colori dell’Ucraina.