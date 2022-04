Un'Altra Verità, anticipazioni sulla nuova serie in onda stasera, mercoledì 27 aprile, su Canale 5

GdS

Un’Altra Verità, in onda stasera, mercoledì 27 aprile 2022, su Canale 5 è una nuova miniserie d’importazione. Si tratta di una serie che arriva dalla Francia, dove è andata in onda nel 2021 sul canale TF1, con Camille Lou nei panni della protagonista. L’appuntamento con le prime due puntate puntate è per stasera alle 21:40 circa su Canale 5.

Un’Altra Verità è composta da 6 episodi della durata di cinquanta minuti, divisi in tre settimane su Canale 5. Camille Lou interpreta Audrey un avvocato che è riuscita a scappare dalla furia di un serial Killer.

1×01. Sono passati sedici anni da quando Audrey è sopravvissuta alla furia di un noto serial killer che stava seminando il terrore nella regione di Biarriz. Oggi scopre dell’esistenza di un caso che le fa riaffiorare i ricordi di quella notte terribile in cui è scappata dall’assassino conosciuto con il nome Itsas. Oggi Audrey è un avvocato di successo, che sa il fatto suo, ed è certa che Itsas è tornato. Per dimostrarlo, però, dovrà prima fare i conti con un segreto che tiene nascosto da anni.

1×02 – Audrey quindi si occuperà del caso di Madeleine, una ragazza uccisa con lo stesso modus operandi di Itsas. La donna scopre che Madeleine frequentava dei siti d’incontri e attirava a se uomini sposati. Guillame, che tanto tempo fa era fidanzato proprio con Audrey, è il primo sospettato. Nel caso è coinvolta anche Pauline, la figlia del capitano che aveva già gestito il caso di Itsas sedici anni prima. Il capitano non gradisce l’interferenza di Audrey nel caso, per questo le chiederà di lasciar perdere e far fare il lavoro alla polizia.