Brooklyn, trama del film in onda stasera, mercoledì 27 aprile, su Rai 1

27 Aprile 2022

Brooklyn, in onda stasera, mercoledì 27 aprile su Rai 1, è il film adattamento del romanzo omonimo di Colm Toibin diretto nel 2015 da John Crowley.

Brooklyn è stato presentato in vari Festival dal Sundance a Toronto, Londra e Torino, è stato candidato agli Oscar come Miglior Film con Saoirse Ronan che ha ottenuto la nomination come miglior attrice, inoltre ha vinto il BAFTA (premi inglesi) come miglior film. In Italia ha incassato 345 mila euro, meglio negli USA con 30.4 milioni.

La storia è ambientata nel 1952 quando Ellis, nata in un piccolo paese irlandese, decide di emigrare negli USA in cerca di miglior fortuna per costruirsi una vita a Brooklyn. Dopo un difficile viaggio, trova ospitalità in un convitto femminile e inizia a lavorare in un grande magazzino. La sua vita americana inizia a prendere forma: diventa contabile, si innamora e sposa di nascosto Tony un idraulico italiano.

Quando muore la sorella, Ellis torna in Irlanda dove sembra poter avere tutto quello che prima le mancava. Le viene offerto il lavoro della sorella, è amata da tutti e si innamora di Jim Farrell, un ragazzo gentile e ricco che vuole sposarla….chi sceglierà Ellis?