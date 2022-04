Fedez torna tra i giudici di X Factor: “Oggi è un nuovo debutto”

globalist

26 Aprile 2022 - 16.23

Preroll

Annuncio a sorpresa da parte di Fedez: il rapper tornerà infatti tra i giudici di X Factor, per il sesto anno, dopo la pausa tra il 2018 e il 2021. È lui stesso ad annunciarlo con una storia su Instagram in cui dice anche: “Io non ho idea di cosa succederà nel mio futuro. E invece oggi un’idea ce l’ho. Si torna a casa. Oggi è il giorno di un nuovo debutto”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

A X Factor 2022 Fedez è pronto a fare da mentore ai ragazzi in gara per il sesto anno, dopo aver preso parte alle edizioni comprese tra il 2014 e il 2018, e arrivando alla vittoria già al suo primo anno, nel 2014, con Lorenzo Fragola.

Middle placement Mobile

Al suo debutto, era il giudice più giovane di tutte le edizioni italiane di X Factor e si è guadagnato, passo dopo passo, l’affetto del pubblico dello show di Sky prodotto da Fremantle, rivelandosi competente e ambizioso, con uno stile che ha lasciato il segno, empatico con i talenti in gara e appassionato del percorso dei propri ragazzi, spesso presenti tra i protagonisti da battere, anno dopo anno.

Dynamic 1

Dopo la sua ultima edizione nel 2018, è tornato come ospite di un Live nel novembre 2020, portando sul palco il singolo Bella storia (3 dischi di platino) e per presentare Scena Unita, il fondo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, in quel momento fermi da mesi a causa dell’emergenza sanitaria.

I numeri della sua carriera sono straordinari: tra gli altri, 77 dischi di platino, 17 ori, 7 album di cui l’ultimo, Disumano, uscito nel novembre 2021 e arrivato alla numero 1 dei dischi più venduti in Italia (e lo stesso dicasi per i precedenti), due EP, oltre 30 singoli e 40 video musicali, oltre925 milioni di views per i video sul suo canale ufficiale su Youtube e oltre 2,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

Dynamic 2

Un successo confermato e consolidato dai social, dove conta complessivamente circa 25 milioni di followers. Inoltre, negli ultimi due anni, insieme a Luis Sal, ha creato Muschio Selvaggio, un podcast giunto a quasi 90 puntate in cui ospiti di prim’ordine fanno a gara per partecipare, amatissimo e seguitissimo su ogni piattaforma grazie a una formula iconica e riconoscibile.

L’edizione di X Factor 2022 sta scaldando i motori proprio in questi giorni per una partenza prevista a giugno, quando sono in programma le prime Audition, step iniziale delle lunghe selezioni che porteranno poi all’individuazione dei 12 protagonisti dei Live Show. E una delle prime novità è che la prima fase di selezioni tornerà ad essere un grande evento con il pubblico in presenza.

Dynamic 3

Intanto, sul sito di X Factor 2022 è ancora possibile iscriversi ai casting: tutte le informazioni sono disponibili al link xfactor.sky.it/casting.

Anche quest’anno RTL 102.5 è la radio ufficiale di X Factor e racconterà tutti i momenti più salienti di questa nuova edizione, raccogliendo le voci, le emozioni e i sogni di tutti i protagonisti dello show.