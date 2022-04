Zona Bianca, stasera su Rete 4 ospite Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri della Russia

globalist

24 Aprile 2022 - 18.19

Zona bianca torna stasera, domenica 24 aprile, su Rete 4, condotto come sempre da Giuseppe Brindisi. Tra i temi affrontati stasera si discuterà delle opposte narrazioni del conflitto da parte dei due Stati. Ci sarà ospite anche il generale Claudio Graziano.

A Zona Bianca il conflitto russo-ucraino sarà al centro del dibattito, con tutte le novità dai fronti più caldi raccontate in diretta dagli inviati nella zona del Donbass. Le due opposte narrazioni della guerra e la conseguente propaganda di guerra da parte dei due Stati in conflitto saranno analizzate, nel corso della puntata, con ospiti italiani, russi e ucraini.

Così come la resistenza ucraina e le polemiche sorte all’interno dell’Anpi (l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) alla vigilia della festività del 25 Aprile. Tra gli ospiti della serata, il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell’Unione europea. Giuseppe Brindisi intervisterà in diretta Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri della Russia.” Non sono stati annunciati altri ospiti.