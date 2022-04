Mezz'ora in più: ospiti di domenica 24 aprile, su Rai 3

GdS

24 Aprile 2022 - 10.19 Giornale dello Spettacolo

A Mezz’ora in più, in onda domenica 24 aprile alle 14:30 su Rai 3, si parlerà ancora della guerra in Ucraina, oltre che della marcia per la Pace Perugia Assisi e l’anniversario della Liberazione e le elezioni presidenziali francesi. Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 24 aprile dalle 14.30 su Rai 3.

A Mezz’ora in più ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, l’editorialista del Corriere della Sera Massimo Franco; il vicesindaco di Mariupol Sergey Orlov; il medico chirurgo della Ong “Soleterre” Roberto Brambilla;

Pier Luigi Bersani, il filosofo e saggista Bernard-Henry Lévy; lo storico Marc Lazar; il giornalista Alan Friedman e la corrispondente Rai da Parigi Giovanna Botteri.