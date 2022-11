Mezz'ora in più, anticipazioni della puntata in onda alle 14,30 su Rai 3: si parla di Ucraina, Pd e...

globalist Modifica articolo

6 Novembre 2022 - 12.20

La situazione militare in Ucraina prima di ogni cosa, le piazze per la pace in Italia e la difficile ricerca di una soluzione politica al conflitto; l’inizio del percorso congressuale del Partito Democratico; le elezioni di Midterm negli Stati Uniti: sono i temi al centro della puntata di «Mezz’ora in più» e «Mezz’ora in più/Il mondo che verrà» in onda domenica 6 novembre, a partire dalle 14,30 su Rai 3.

Ospiti di Lucia Annunziata, insieme al direttore Antonio Di Bella, l’ex comandante delle forze Usa in Europa Ben Hodges, Goffredo Bettini del Pd, il fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il Rettore dell’Università per stranieri di Siena Tomaso Montanari, il direttore dell’Agi Mario Sechi, il direttore di You Trend Lorenzo Pregliasco, l’inviato del Tg3 Nico Piro.