Mezz'ora in più su Rai 3, ospiti e anticipazioni della puntata: si parla anche del caso Soumahoro

globalist Modifica articolo

27 Novembre 2022 - 12.00

Preroll

Nel pomeriggio su Rai 3: la frana che ha travolto Ischia e i numeri della questione meridionale, la legge di Bilancio e la risposta delle opposizioni, il caso di Aboubakar Soumahoro, il neo deputato eletto nelle liste dell’Alleanza Verdi e Sinistra che si è autosospeso dal gruppo parlamentare dopo le rivelazioni sulla malagestione delle cooperative gestite dalla suocera e dalla moglie, i Mondiali di calcio in Qatar e i diritti civili.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Questi i temi al centro della puntata di «Mezz’ora in più» e «Mezz’ora in più/Il mondo che verrà» in onda oggi, domenica 27 novembre, a partire dalle 14,30 su Rai 3.

Middle placement Mobile

Ospiti di Lucia Annunziata il direttore generale dello Svimez Luca Bianchi, il presidente del M5s Giuseppe Conte, il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, la direttrice di Rai Sport Alessandra De Stefano, la storica contemporanea Farian Sabahi, l’ex calciatore Marco Tardelli e la corrispondente de La Repubblica da Berlino Tonia Mastrobuoni.