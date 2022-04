Propaganda Live, gli ospiti di stasera, venerdì 22 aprile, su La7

GdS

Propaganda Live, in onda stasera, venerdì 22 aprile su La7, torna con una puntata in diretta dopo la pausa della scorsa settimana. Prosegue il racconto dell’attualità con il gusto e l’ironia che contraddistingue Zoro – Diego Bianchi e la sua squadra di collaboratori.

A Propaganda Live sono ospiti fissi in studio Marco Damilano, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata e Memo Remigi. mmancabili le strisce satiriche di Makkox come al solito dedicata ai temi del presente e la Social Top Ten, cui tutti cercano di entrare.

La puntata di stasera di venerdì 22 aprile di Propaganda Live torna a raccontare la guerra Russia – Ucraina, a 60 giorni dall’inizio del conflitto. Francesca Mannocchi, questa settimana torna in studio, presenta un nuovo reportage sui testimoni e sui sopravvissuti ai crimini di guerra. Attraverso le parole delle persone che hanno vissuto per settimane sotto l’occupazione russa a Irpin, Bucha, Borodyanka, Chernihiv, le immagini esclusive dei villaggi e delle città liberate attraverso la testimonianza di chi è riuscito a sopravvivere ma ha perso mariti e figli tra torture e abusi.

Ospite speciale per Diego Bianchi che in collegamento dagli USA intervisterà Don Winslow uno tra gli scrittori americani contemporanei più significativi. Spazio anche alla musica con un super ospite speciale lo storico ex cantante degli Spandau Ballet Tony Hadley, che con la sua voce ha segnato gli anni ’80.