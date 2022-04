Bill Murray accusato di 'comportamenti inappropriati': sospese le riprese del film 'Being Mortal'

globalist

22 Aprile 2022 - 14.47

Bill Murray è stato accusato di “comportamenti inappropriati” e la casa di produzione Searchlight ha interrotto le riprese di ‘Being Mortal’. Il film prodotto dagli studi che fanno capo alla Disney, doveva essere il debutto alla regia di Aziz Anzari, il comico di origine indiana autore e interprete della serie di Netflix “Master of None”. Né Ansari né Seth Rogen, un altro degli interpreti del film, sono coinvolti nelle accuse.

È stata aperta un’inchiesta e non è ancora chiaro se Murray verrà estromesso dal cast come di recente è accaduto all’84enne Frank Langella, licenziato dalla serie “The Fall of the House of Usher” dopo accuse di molestie sessuali sul set.

Murray, che ha 71 anni, è una delle star più amate del cinema americano, ma l’attore di “Ricomincio da capo” e “Ghostbuster” è stato in passato protagonista di episodi che lo hanno reso una presenza difficile sul set di film e programmi televisivi.