Dimartedì, ospiti e anticipazioni di stasera, martedì 19 aprile 2022

19 Aprile 2022 - 19.06

Dimartedì torna stasera, martedì 19 aprile 2022, con la conduzione di Giovanni Floris: la puntata di stasera verterà totalmente sui principali temi dell’attualità, soprattutto la guerra in Ucraina. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della serata di oggi.

Al centro di Dimartedì stasera c’è ovviamente la guerra tra Russia e Ucraina, entrata in un secondo scenario. Il conflitto infatti sembra essersi spostato nel Donbass. Ieri l’esercito russo ha intensificato i bombardamenti sulla regione orientale dell’Ucraina e su alcune città del Paese, tra cui Leopoli, dove sono morte almeno sette persone. I corridoi umanitari, inoltre, sono rimasti bloccati per il secondo giorno consecutivo.

Ma non si parlerà solo di guerra: anche l’andamento della pandemia in Italia – con il paese uscito dallo stato di emergenza sanitaria da quasi un mese – e altri temi di attualità verranno trattati nell’appuntamento odierno. Tanti gli ospiti che interverranno, da remoto e in studio, e tanti anche i servizi esclusivi realizzati dai collaboratori di Floris.

Tra gli ospiti che verranno intervistati dal conduttore, secondo tv.zam.it, ci saranno il ministro della Salute, Roberto Speranza, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Bruno Tabacci, e lo scrittore premio Strega, Emanuele Trevi.