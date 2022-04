Ciao Maschio, gli ospiti di stasera, sabato 16 aprile 2022

GdS

16 Aprile 2022 - 10.28

Ciao Maschio torna stasera, sabato 16 aprile alle 23:55 circa, dopo la seconda puntata di Ulisse Il piacere della scoperta, in onda su Rai 1 con Nunzia De Girolamo ex deputata, moglie dell’ex ministro Francesco Boccia, passata ormai al mondo della tv.

Ciao Maschio è un late show fondato sul dialogo e sull’ascolto dell’altro sesso. Un titolo che è sia un saluto, che un addio o un arrivederci, ma anche un benvenuto. Nunzia De Girolamo metterà a nudo 3 uomini ogni puntata, per cercare di rispondere all’annosa domanda che fine ha fatto il maschio? un modo ironico e dissacrante per rigirare al maschile il classico talk show di interviste, tutti tra le mani di De Girolamo che arriva dal mondo della politica.

Il filo conduttore della puntata di Ciao Maschio di stanotte è la passione. Ospiti di stasera 16 aprile sono l’infettivologo Matteo Bassetti, il giornalista e conduttore televisivo Luca Sommi e il comico Antonio Giuliani. Per loro essere passionali è un vantaggio o un limite? E quando finisce la passione, un rapporto può davvero continuare?

Ogni appuntamento avrà un tema principale sul quale i tre ospiti, tra momenti spensierati o più riflessivi, intimisti o ironici, discuteranno con la conduttrice per far emergere le loro storie personali. Se i modelli femminili negli ultimi anni sono decisamente cambiati si può dire lo stesso di quelli maschili? In una sorta di gioco di ruolo, “Ciao Maschio” cercherà di tornare a dare centralità agli uomini che oggi si sentono un po’ smarriti, ma allo stesso tempo proverà a spogliarli della loro virilità. Sarà quindi l’occasione per entrare in quello spogliatoio maschile di cui le donne spesso vorrebbero avere la chiave per comprendere un mondo apparentemente lontano. E la chiave sarà nelle mani di Nunzia, unica donna ammessa a varcare la soglia dello studio.

Ad eccezione delle Karma-B, che alla fine di ogni puntata in maniera sicuramente provocatoria, daranno il loro punto di vista su quanto appena ascoltato. Anche il pubblico a casa sarà chiamato a partecipare, utilizzando l’hashtag #ciaomaschio.