Ciao Maschio, Lello Arena ospite stasera sabato 7 maggio su Rai 1

7 Maggio 2022 - 12.19

Ciao Maschio, in onda sabato 7 maggio alle 24 su Rai 1, avrà come ospiti l’attore Lello Arena, storico componente del trio ‘’La Smorfia’’, lo youtuber e conduttore Guglielmo Scilla in arte Willwoosh, e il cantautore Davide Napoleone. Alla conduzione Nunzia De Girolamo.

Filo conduttore della tredicesima puntata il tema dei molteplici aspetti legati all’amore di ieri e di oggi. La domanda per gli ospiti è se, con i propri genitori, sia stato più facile parlare di sesso o di amore. Lello Arena risponde in una doppia veste: è stato figlio ed è ora genitore. E ancora, come si gestisce la fine di un rapporto d’amore? Anche i social, in questo, fanno da cassa di risonanza?

Su quanto detto intervengono le Karma-B che, in maniera provocatoria, commentano. Anche il pubblico a casa viene chiamato a partecipare e dire la sua suoi social utilizzando l’hashtag #ciaomaschio.