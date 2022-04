Propaganda Live, gli ospiti di stasera, venerdì 8 aprile

GdS

8 Aprile 2022 - 12.23 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Propaganda Live torna stasera, venerdì 8 aprile su La7 in diretta per raccontare l’attualità con il gusto e l’ironia che contraddistingue Zoro – Diego Bianchi e la sua squadra di collaboratori. La guerra in Ucraina con l’invasione da parte della Russia è inevitabilmente al centro del programma che prova a sorridere sull’attualità facendo però sempre riflettere.

OutStream Desktop

Top right Mobile

A Propaganda Live sono ospiti fissi in studio Marco Damilano, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Immancabile la striscia satirica di Makkox come al solito dedicata ai temi del presente. Altro momento fisso la Social Top Ten con i tweet della settimana sui temi più discussi.

Middle placement Mobile

Stasera venerdì 8 aprile 2022 su La7 a Propaganda Live Diego Bianchi racconta la situazione in Ucraina, lo stato della guerra, di chi tenta di sopravvivere insieme a Francesca Mannocchi in collegamento dai territori, con le immagini del suo ultimo reportage dalle zone delle tragedie.

Dynamic 1

Per il suo classico reportage, Diego Bianchi è andato a L’Aquila in occasione dell’anniversario del terremoto. Qui ha seguito la tradizionale fiaccolata. Inoltre ha incontrato la croce rossa impegnata nel garantire servizi sanitari agli ucraini che sono stati accolti in questa zona. Alcuni dei rifugiati sono professori e studenti di Leopoli e Kiev che adesso si trovano all’università dell’Aquila e sono stati accolti nelle SAE, le abitazioni temporanee che erano state destinate ai terremotati.