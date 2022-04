Domenica In, gli ospiti di Mara Venier di oggi, 3 aprile 2022

GdS

3 Aprile 2022 - 10.57 Giornale dello Spettacolo

Domenica In di oggi, domenica 3 aprile, è in onda dalle 14 su Rai 1 con Mara Venier padrona di casa. Tanti gli ospiti sia in collegamento che in studio e a seguire dalle 17:20 prende la linea Francesca Fialdini con la nuova puntata di Da Noi A Ruota libera.

A Domenica In Mara Venier farà un omaggio alla lunga carriera di Vincenzo Mollica, ci sarà Francesco Gabbani e farà un’incursione a sorpresa Francesca Fialdini che subito dopo prende la linea con Giancarlo Magalli e la figlia Michela, Beppe Vessicchio e Leo Gassman.

La puntata si apre con lo spazio informativo sulla guerra in Ucraina con Monica Maggioni direttrice del Tg1 in collegamento, con lei Andrea Vianello, direttore di Radio 1 e dei giornali Radio Rai. Noemi canterà Imagine di John Lennon, un inno alla pace e alla speranza, per poi raccontarsi in un’intervista con la conduttrice.

Tra gli ospiti di Domenica In ci sarà Vincenzo Mollica di cui sarà celebrata la lunga carriera con tanti ospiti come Mogol, Enrico Mentana, Stefania Sandrelli e tanti altri. Alessandro Preziosi, Matilde Gioli e Luca Barbareschi presentano il film Bla Bla Babyal cinema il 7 aprile.

Ospite Francesco Gabbani che si esibirà in un medley e sarà al centro dell’intervista per presentare Ci Vuole un fiore che conduce l’8 aprile su Rai 1 con Francesca Fialdini che farà un’incursione a sorpresa nel programma domenicale.