Le Parole, ospiti di stasera sabato 2 aprile: Maria Chiara Giannetta e Giovanna Botteri

GdS

2 Aprile 2022 - 11.43 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Le Parole torna stasera, sabato 2 aprile, con Massimo Gramellini in una nuova puntata su Rai 3 per raccontare l’Italia, il mondo e l’attualità attraverso il linguaggio. Stasera a Le Parole tra gli ospiti Maria Chiara Giannetta e Giovanna Botteri.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Le Parole della settimana è caratterizzato dal collaudato alternarsi di ospiti noti e non per scoprire, approfondire, comprendere, e spingere a riflessione sui principali fatti della settimana che va a concludersi. Il tutto con alcune presenze fisse già diventate cult come il momento del professore Vecchioni in apertura di trasmissione. Alla fine del programma Massimo Gramellini chiude con il suo monologo Buonasera.

Middle placement Mobile

La puntata di stasera sabato 2 aprile 2022 de Le Parole si apre come sempre con lo spazio di Roberto Vecchioni nell’anteprima. Il prof affronta il significato e l’etimologia della parola neutralità per poi proseguire la sfida enigmistica con Sigfrido Ranucci che da lunedì riparte con Report sempre su Rai 3.

Dynamic 1

Nel suo spazio Veronica Pivetti affronta il tema della settimana, lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la notte degli Oscar, provando a dare una sua interpretazione del gesto. Jacopo Veneziani nel suo viaggio nella storia ci mostra come alcuni eventi sono stati rappresentati nelle opere d’arte perchè l’arte è sempre un riflesso della realtà. Infine per restare tra gli ospiti fissi del programma, Saverio Raimondo farà la sua personale agenda del futuro del paese.

Ospiti del programma di stasera sono Emma D’Aquino giornalista del Tg1, Giovanna Botteri inviata del Tg3, l’attrice Maria Chiara Giannetta nel cast di Don Matteo, lo scrittore Erri De Luca, autore di “Spizzichi e Bocconi”, e l’immunologa Antonella Viola