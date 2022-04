Quarto Grado, i casi di stasera, venerdì 1 aprile 2022: l'omicidio di Carol Maltesi

GdS

1 Aprile 2022 - 09.19 Giornale dello Spettacolo

Quarto Grado torna stasera, venerdì 1 aprile 2022, su Rete 4 con i suoi nuovi casi e la conduzione di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. L’appuntamento è per stasera e andrà in onda alle 21:25 circa su Rete 4. Ecco i casi di stasera, gli ospiti e alcune anticipazioni.

Quarto Grado si prende una pausa dall’informazione sul conflitto in ucraina per parare di persone scomparse o dei più noti casi di cronaca. Nella puntata di stasera si parlerà ancora del caso di Liliana Resinovich e dell’omicidio di Carol Maltesi (Charlotte Angie).

Apre la puntata con il giallo di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita in un bosco vicino a casa, il 5 gennaio. Si indaga sul DNA presente sul cordino, trovato intorno al suo collo, verrà confrontato con quello di tre uomini: suo marito Sebastiano Visentin, l’amico speciale Claudio Sterpin e il suo vicino di casa. Forse da queste analisi si potrebbe finalmente risalire alla verità di questo giallo.

Al centro della serata anche l’omicidio di Carol Maltesi, in arte Charlotte Angie, uccisa e fatta a pezzi da Davide Fontana, suo vicino di casa ed ex fidanzato, che ha poi nascosto il corpo della donna in quattro sacchi neri, ritrovati a Paline di Borno, al confine tra la provincia di Brescia e di Bergamo. Il 43enne ha confessato il macabro delitto agli inquirenti che stanno cercando di capire i motivi che hanno portato al raptus fatale.”