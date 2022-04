Propaganda Live, gli ospiti di stasera, venerdì 1 aprile 2022: Maxime Mbanda’

GdS

1 Aprile 2022 - 09.48 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Propaganda Live torna stasera, venerdì 1 aprile su La7 in diretta per raccontare l’attualità con il gusto e l’ironia che contraddistingue Zoro – Diego Bianchi e la sua squadra di collaboratori. La guerra in Ucraina con l’invasione da parte della Russia è inevitabilmente al centro del programma che prova a sorridere sull’attualità facendo però sempre riflettere.

OutStream Desktop

Top right Mobile

A Propaganda Live sono ospiti fissi in studio Marco Damilano, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Immancabile la striscia satirica di Makkox come al solito dedicata ai temi del presente. Altro momento fisso la Social Top Ten con i tweet della settimana sui temi più discussi.

Middle placement Mobile

Diego ha poi intervistato Maxime Mbanda’, giocatore della nazionale italiana rugby che è stato volontario con la Croce Gialla di Parma, ed è stato premiato dal presidente Mattarella come Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica per i servizi prestati durante la pandemia.

Dynamic 1

Naturalmente la puntata è arricchita dal solito Andrea Pennacchi con un altro suo attesissimo monologo e dagli ospiti fissi Marco Damilano, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata, Memo Remigi.