'Famiglia all'Improvviso - Istruzioni non Incluse' stasera venerdì 1 aprile: la trama del film

GdS

1 Aprile 2022 - 09.29 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse è il film stasera, venerdì 1 aprile 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Il film è una commedia di Hugo Gélin con protagonista il bravo attore francese Omar Sy, volto noto in Italia grazie a Quasi amici. Al suo fianco recitano la piccola Gloria Colston, Antoine Bertrand (l’amico Bernie) e Clémence Poésy (la madre di Gloria), famosa come volto della Veela Fleur Delacour nella saga cinematografica di Harry Potter.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse è il remake di un film messicano del 2013 uscito in Italia con il titolo Instructions Not Included. In Francia il film ha ottenuto un grande successo anche al botteghino. Gli spettatori francesi sono stati trascinati in sala dalla verve di Omar Sy e poi coinvolti emotivamente dalla trama. Di seguito riportiamo la trama ed il trailer.

Middle placement Mobile

Famiglia all’improvviso: la trama – Samuel vive e lavora in una località turistica nel sud della Francia. Ha molta facilità nei rapporti umani, è un bell’uomo che si gode la vita senza grossi pensieri e senza aavere responsabilità. Ma all’improvviso gli si presenta di fronte una donna che dice di essere la madre della bambina che ha tra le sue braccia.