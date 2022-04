'Din Don 4 – Il Paese dei Balocchi' stasera, venerdì 1 aprile 2022: la trama del film

GdS

Din Don 4 – Il Paese dei Balocchi è in onda stasera, venerdì 1 aprile 2022 su Italia 1. La commedia italiana è il quarto capitolo della saga con Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, ed è diretto da nuovamente da Paolo Geremei. L’appuntamento con il film è alle 21:30 circa su Italia 1.

Din Don 4 – Il Paese dei Balocchi non è mai uscito al cinema nemmeno in Italia, visto che si tratta di una prodotto realizzato direttamente per la televisione. Din Don infatti andrà in onda stasera per la prima volta nella televisione in chiaro. Il film è stato realizzato con il sostegno di Trentino Film Commission.

Din Don 4 – la trama: sono passati sei mesi da quando Don Donato si è ritirato in alta montagna per meditare. Adesso ha deciso di tornare a Pellizzano per partire poi per Roma, visto che suo zio, che sta per diventare Cardinale, lo avrebbe convinto a tornare a vestire i gli abiti civili. Arrivato a Pellizzano, però, trova un paese allo sbando, completamente in preda alla perdizione. L’ex sagrestano Luigi ora è diventato sindaco e ha istituito sale da Bingo e Casinò.

In paese ci sono molte “badanti” che si occupa dei vecchietti del paese, in realtà sono delle accompagnatrici molto avvenenti. Tutto questo è stato possibile grazie ai due milioni di euro trovati in canonica durante la ristrutturazione. Quei due milioni di euro che Don Donato aveva nascosto. Per questo motivo non potrà andare a Roma e sarà costretto a restare per fermare quest’ondata di perdizione.