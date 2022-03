Flavio Insinna contesta l'aumento alle spese militari e FdI parte all'attacco: "Tagliamo il suo stipendio"

globalist

29 Marzo 2022

Nel corso della puntata de L’Eredità il conduttore Flavio Insinna, commentando la parola del gioco finale, la ghigliottina, che ieri sera era ‘risparmio’, non si è trattenuto dal fare un commento sull’attualità: “Risparmio sulle spese. Non vi arrabbiate, per me il risparmio andrebbe fatto sulla spesa militare e con quei soldi andrebbero costruiti scuole, ospedali, case. Mi taccio… Tanto lo sapete che c’ho ragione io“.

Un commento che è bastato per rendere Insinna un bersaglio di Fratelli d’Italia, sempre pronti ad attaccare Draghi ma – guarda un po’ il caso – sull’aumento delle spese militari (enorme favore alla lobby delle armi) non hanno detto una parola anzi, si fregano le mani soddisfatti.

“Lo strapagato (con soldi pubblici) conduttore televisivo Flavio Insinna si dichiara contrario alle spese militari. Per difendere confini e libertà dell’Italia evidentemente secondo lui ci bastano le sue barzellette. Cominciamo a risparmiare sul suo cachet piuttosto” ha dichiarato il senatore FdI Giovanbattista Fazzolari.

“C’è ben poco da fare, la destra italiana torna sempre alle sue origini. Ora FdI se la prende pure con Flavio Insinna perchè è contrario, come la maggioranza degli italiani, all’aumento delle spese militari” ha affermato Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, che continua: “Immagino che da quelle parti la censura moscovita piaccia assai. Ma per fortuna siamo in Italia”.