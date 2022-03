Dimartedì, anticipazioni di stasera, martedì 22 marzo

GdS

Dimartedì torna stasera, martedì 22 marzo 2022, con la conduzione di Giovanni Floris: la puntata d stasera verterà totalmente sui principali temi dell’attualità, soprattutto la guerra in Ucraina. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della serata di oggi.

Dimartedì, in onda stasera su La7, affronterà il tema della guerra in Ucraina per comprendere insieme a ospiti, testimoni, esperti e protagonisti politici quali saranno i possibili scenari, e quali le possibili conseguenze, politiche ed economiche, anche per l’Italia.

Non mancheranno naturalmente servizi, reportage e dibattiti di riflessione su ciò che sta accadendo in Ucraina, dove da oltre un mese esercito e popolazione resistono nonostante gli incessanti bombardamenti russi. Ci sarà spazio anche per focus e approfondimenti sul carovita, sulla crisi energetica, sulla situazione politica italiana, sull’andamento della pandemia di COVID-19 e tanto altro.

Non mancheranno inoltre i soliti appuntamenti con gli opinionisti fissi del talk di La7. Nella puntata in onda stasera torneremo ad ascoltare i consigli degli esperti di diMartedì per contrastare la pandemia e sui comportamenti da adottare per abbassare drasticamente il pericolo di contagio.

Spazio anche agli immancabili sondaggi IPOS di Nando Pagnoncelli che – percentuali alla mano – “fotograferà” l’opinione degli italiani sui temi più importanti dell’attualità italiana e internazionale.

Infine, come ogni martedì ci sarà spazio anche per altri temi attinenti la società italiana: dalle pensioni al fisco, dalla cultura all’arte, in blocchi dedicati a cui parteciperanno ospiti di ogni settore.