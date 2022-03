'...Altrimenti ci arrabbiamo!': stasera, sabato 26 marzo, su Rete 4: la trama del film con Bud Spencer e Terence Hill

GdS

26 Marzo 2022 - 11.58 Giornale dello Spettacolo

…altrimenti ci arrabbiamo! in onda sabato 26 marzo in prima serata dalle 21.25 su Rete 4: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity. Ecco la trama del famoso film

..altrimenti ci arrabbiamo!: trama e cast: Ben e Kid sono grandi amici ma diventano acerrimi rivali quando si tratta di corse automobilistiche. Un giorno si trovano uno contro l’altro in una gara di rallycross, in cui il primo premio è una Dune Buggy.

Dopo aver vinto ex aequo la gara, si sfidano a chi ingurgita più birra e salsicce in un chiosco del luna park per stabilire chi si aggiudicherà il mezzo. La sfida viene però interrotta da una banda di scagnozzi al servizio di un boss locale intenzionato a demolire il luna park per far posto a un grattacielo.

Gli uomini del boss distruggono il locale e, dopo aver provato a rubare la Dune Buggy, la distruggono. Decisi a ottenere giustizia, Ben e Kid si recano nel ristorante del boss e chiedono che gli venga data una nuova Dune Buggy, altrimenti si arrabbieranno.

Diretto nel 1974 da Marcello Fondato, nel cast ci sono Terence Hill, Bud Spencer, John Sharp, Donald Pleasence, Patty Shepard, Manuel de Blas.