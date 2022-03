Una Bugia di Troppo, stasera, giovedì 24 marzo 2022, su Italia 1: la trama del film

GdS

24 Marzo 2022

Una Bugia di Troppo, in onda stasera, giovedì 24 marzo 2022, in seconda serata su Italia 1, è il film diretto da Brian Robbins con Eddie Murphy uscito nelle sale cinematografiche il 9 marzo 2012. Il film non fu ben accolto: la critica lo stroncò e ricevette tre nomination ai Razzie Awards, come peggior film, peggior attore protagonista e peggior sceneggiatura.

Una Bugia di Troppo, in onda stasera su Italia 1 – la trama: Jack McCall è un agente letterario molto bravo ad ottenere tutti i suoi obiettivi grazie alla sua grande capacità di parlare. Un giorno però trova finalmente qualcuno che sa tenergli testa. Si tratta del Dr. Sinja, un Guru che cura lo spirito e l’anima delle persone Sinja sa il fatto suo e pianta nel cortile di Jack un albero con mille foglie. Jack sa che ogni volta che dirà una parola, cadrà una foglia e quando le foglie saranno finite, lui morirà. Jack McCall deve escogitare un modo nuovo di comunicare se vuole restare in vita..

