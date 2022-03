‘Vostro Onore’, le anticipazioni degli episodi di stasera, lunedì 14 marzo, della fiction con Stefano Accorsi

GdS

14 Marzo 2022

‘Vostro Onore’ torna stasera, lunedì 14 marzo 2022, su Rai 1 alle 21.25: la fiction con protagonista Stefano Accorsi nei panni dell’avvocato Vittorio Pagani è arrivato al quinto e al sesto episodio della prima stagione: ecco qualche anticipazione.

‘Vostro Onore’, tratta da una serie originale israeliana già adattata negli Stati Uniti con il titolo di ‘Your Honour’, è la storia dell’avvocato Pagani, noto magistrato milanese, che si ritrova costretto a violare la legge per proteggere il figlio Matteo, che in un incidente ha ucciso il figlio di una nota famiglia di boss criminali.

Nel quinto e nel sesto episodio, Ludovica continua a difendere Nino e scopre da sua madre che la sera del furto il giovane aveva ricevuto una telefonata da Salvatore. Inizia così ad avere dei forti dubbi sulla versione fornitale dallo stesso ragazzo.

Matteo, intanto, si è legato particolarmente a Camilla. Teme però lei possa essere testimone involontaria della sua colpevolezza, così prova ad allontanarla. Salvatore, intanto, prova a ripulire il proprio nome dinanzi ai colleghi. Lo fa arrestando un collaboratore del clan di Filippo Grava.

Le indagini intanto proseguono e in qualche modo spingono Vittorio e suo figlio Matteo ad avvicinarsi. Il giudice si ritroverà però a dover aiutare Salvatore, ferito. Lo porta con sé in una località di vacanza, per tenerlo lontano dagli eventi turbolenti che stanno accadendo. Matteo si ritrova a fronteggiare una situazione del tutto inaspettata. Chiara ha un malore a scuola e viene portata d’urgenza in ospedale, così da capire cosa abbia.