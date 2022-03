Giletti conduce Non è L’Arena da Odessa, la polemica di Selvaggia Lucarelli: “C'era il coprifuoco, è tutto registrato"

GdS

Massimo Giletti ha condotto Non è L’Arena da Odessa, la città assediata dai russi in Ucraina: una scelta che gli ha attirato molti complimenti ma anche numerose critiche di manie di protagonismo e anche qualche sospetto: come scrive Selvaggia Lucarelli su Twitter, “a Odessa c’è il coprifuoco dalle 20,00 (lì sono 1 ora avanti). Come faceva Giletti a stare per strada? O lo ha violato o l’inizio era registrato”.

Lucarelli ha criticato molto il conduttore di Non è L’Arena per questa scelta di recarsi a Odessa: “La cosa più inquietante è che vedi Giletti a Odessa che dovrebbe raccontare la guerra e improvvisamente sembra tutto il set di un film di serie b” scrive la giornalista.

E ancora: “Mai come stasera dobbiamo rispettare chi va a documentare la guerra senza personalismi, senza spettacolarizzazione, senza retorica, senza usare i cadaveri per fare show, senza il suo faccione davanti a quello che accade”