Quarto Grado, le anticipazioni e i casi di stasera: il caso di Liliana Resinovich e l’omicidio di Luigi Criscuolo

18 Marzo 2022 - 09.10 Giornale dello Spettacolo

Quarto Grado torna stasera, venerdì 18 marzo 2022, su Rete 4 con i suoi nuovi casi e la conduzione di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. L’appuntamento è per stasera e andrà in onda alle 21:25 circa su Rete 4.

Quarto Grado stasera aprirà la puntata con il giallo di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita in un bosco vicino a casa, il 5 gennaio. La Procura è aperta a entrambe le ipotesi. Intanto – mentre il marito della donna, Sebastiano Visentin, e l’amico speciale di Lily, Claudio Sterpin, continuano ad accusarsi a vicenda – gli inquirenti hanno preso tracce di DNA ad altri conoscenti della donna.

Al centro della serata anche l’omicidio di Luigi Criscuolo, da tutti conosciuto come Gigi Bici, ucciso con un colpo di pistola al volto. Il 60enne era scomparso l’8 novembre: il suo cadavere è stato ritrovato il 21 dicembre, vicino alla sua vettura. Per il delitto è stata arrestata, con l’accusa di tentata estorsione, Barbara Pasetti che continua a dichiararsi innocente e a dire di non conoscere la vittima. Intanto, la polizia sta indagando sulla macchina di Gigi Bici: chi l’ha guidata fino al boschetto dove poi è stato ritrovato il suo cadavere?”

Tra gli ospiti di stasera sono stati annunciati: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini.