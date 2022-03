‘Quarto Grado’, i casi e le anticipazioni di stasera, venerdì 11 marzo

GdS

11 Marzo 2022

‘Quarto Grado’, in onda stasera, venerdì 11 marzo 2022 su Rete 4, torna con dei nuovi casi: I conduttori Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero parleranno dei più noti casi di cronaca. I casi di stasera sono ancora quello di Liliana Resinovich e quello dell’omicidio di Luigi Criscuolo.

‘Quarto Grado’, stasera su Rete 4 alle 21.20, apre il giallo di Liliana Resinovich. Il suo è un omicidio o un suicidio molto anomalo? La Procura lascia aperte entrambe le ipotesi. Intanto, mentre il marito della donna, Sebastiano Visentin, e l’amico speciale di Lily, Claudio Sterpin, continuano ad accusarsi a vicenda, la polizia sta verificando i loro alibi.

Al centro della serata anche l’omicidio di Luigi Criscuolo, da tutti conosciuto come Gigi Bici, ucciso con un colpo di pistola al volto. Il 60enne era scomparso l’8 novembre: il suo cadavere è stato ritrovato il 21 dicembre, vicino alla sua vettura. Per il delitto è stata arrestata, con l’accusa di tentata estorsione, Barbara Pasetti.

Tanti i misteri che avvolgono la figura della donna, che ha trovato il corpo dell’uomo, che ha raccontato di non aver mai conosciuto Criscuolo e che continua a dichiararsi innocente. Secondo gli inquirenti, invece, la fisioterapista si sarebbe messa in contatto con il 60enne proprio per eliminare l’ex marito, che avrebbe già provato ad avvelenare in due diverse occasioni.