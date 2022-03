‘Il Caso Collini’, stasera su Rai 3 il legal-thriller con Franco Nero: trailer e anticipazioni

GdS

10 Marzo 2022 - 09.22 Giornale dello Spettacolo

‘Il caso Collini’, il film di Marco Kreuzpaintner, vain onda stasera, giovedì 10 marzo 2022, su Rai 3: Il film tedesco, uscito nel 2019 e girato in parte in Italia, vede nel cast Franco Nero e racconta un caso giudiziario legato al tragico periodo del nazismo: Vediamo la trama e il trailer.

‘Il caso Collini’ è un thriller giudiziario con protagonista il giovane avvocato tedesco Caspar Leinen, alle prese con il suo primo processo: è stato infatti nominato come avvocato d’ufficio di un operaio di origine italiana in pensione, Fabrizio Collini, accusato di aver ucciso a colpi di pistola il noto industriale Hans Meyer.

Il caso sembra impossibile, per Leinen: la colpevolezza di Collini sembra evidente, e non si capisce il motivo di un simile gesto, soprattutto perché compiuto contro un uomo molto amato e stimato nella comunità.

Il giovane avvocato, però, prende particolarmente a cuore il caso Collini, e inizia a scavare nel passato, fino a far emergere una sconvolgente verità, che affonda le sue radici in quanto avvenuto in un paesino italiano durante la Seconda Guerra Mondiale.