‘Doc Nelle tue mani’, anticipazioni sugli episodi di stasera, giovedì 10 marzo

10 Marzo 2022 - 09.18 Giornale dello Spettacolo

’Doc Nelle tue mani’ torna stasera, giovedì 10 marzo 2022, su Rai 1 con due nuovi episodi della seconda stagione. La situazione del Dottor Andrea Fanti sembra essersi risolta, ma un colpo di scena è dietro l’angolo. Ecco alcune anticipazioni:

‘Doc Nelle tue mani’, anticipazioni – episodio 13: ‘Così lontani, così vicini’ – stasera in onda su Rai 1 alle 21.20 andrà in onda l’episodio 13 della fiction con protagonisti Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Gaetano Bruno, Pierpaolo Spollon e Silvia Mazzieri.

In ospedale arriva un nuovo paziente, con un quadro clinico piuttosto complicato. Si tratta di un ragazzo sordocieco e i medici cercano di capire cosa possono fare per alleviare la sua condizione.

Nel frattempo, Cecilia Tedeschi fa una scoperta su Andrea e decide di fargli una proposta del tutto inaspettata.

Se Doc dovesse accettare, però, ci saranno delle ripercussioni sia su Agnese che su Giulia. Le due, come un tempo, sembrano tornate ad essere gelose l’una dell’altra.

Intanto, Riccardo Bonvegna fa un’amara scoperta su Fanti e sprofonda in una crisi che lo mette in ginocchio, mentre Gabriel mette Elisa in grande difficoltà, con una proposta che cambierebbe del tutto le loro vite.

‘Doc Nelle tue mani’, anticipazioni – episodio 14: ‘Senza Nome’ – Giulia Giordano si ritrova ad avere un paziente che conosce e che avrebbe volentieri evitato di incontrare.

Si tratta del compagno di sua madre, trasportato in ospedale con un quadro clinico di difficile comprensione. La dottoressa e i colleghi, infatti, non riescono a capire quali siano le cause del suo malessere.

Intanto, Andrea Fanti sembra ad un passo dal diventare primario, ma qualcosa potrebbe fermare per sempre la sua carriera. Non solo la Tedeschi e Riccardo, anche Cecilia scopre qualcosa di compromettente sul suo conto.