‘Vostro Onore’, stasera il terzo e il quarto episodio: trama e anticipazioni della serie con Stefano Accorsi

GdS

7 Marzo 2022 - 09.10 Giornale dello Spettacolo

Preroll

‘Vostro Onore’, la fiction con Stefano Accorsi torna stasera, lunedì 7 marzo, su Rai 1 con il terzo e il quarto episodio, dopo il successo delle prime due puntate andate in onda il 28 febbraio, che hanno ottenuto il 18,9% di share, 4 milioni e 170 mila telespettatori.

OutStream Desktop

Top right Mobile

‘Vostro Onore’, stasera su Rai 1 alle 21.20, è l’adattamento italiano di una serie israeliana, ‘Kvodo’, che è stata d’ispirazione anche per la versione americana, ‘Your Honour’. Stefano Accorsi interpreta Vittorio Pagani, un giudice milanese che si ritrova a infrangere la legge per proteggere il figlio, responsabile di un incidente in cui è rimasto ucciso il figlio del clan mafioso dei Silvia.

Middle placement Mobile

‘Vostro Onore’: trama e anticipazioni.

Dynamic 1

Nel terzo e quarto episodio che compongono la seconda puntata di Vostro Onore, le vicende famigliari sconvolgono la vita del giudice. Il figlio resta coinvolto in un incidente che coinvolge il clan dei Silva. Per salvarlo, Vittorio dovrà “sporcarsi le mani”. Nino Grava si trova poi in grave pericolo a causa di Carlos. L’unico modo per proteggerlo potrebbe essere quello di inserirlo in un programma di protezione testimoni. Così Vittorio cerca in tutti i modi di accelerare i tempi affinché questo si realizzi.

Ma questo causa una specie di reazione a catena in cui Vittorio Pagani, nel cercare di proteggere Nino, andrà a “minare” con il suo lavoro i traffici illeciti della famiglia Grava. In tutto questo il legame di Matteo con Camilla diventa sempre più profondo e intimo. Vittorio non vuole assolutamente che prosegua la relazione tra i due ragazzi. Perché lei è figlia di Danti, il dirigente della Polizia.

Dynamic 2

‘Vostro Onore’ torna stasera su Rai 1 con il terzo quarto episodio. Nel cast Stefano Accorsi, Barbara Ronchi (Sara Vichi), Francesco Colella (Paolo Danti), Matteo Oscar Giuggioli (Matteo Pagani). Camilla Semino Favro (Ludovica Renda), Remo Girone.