L'ètoile Liliana Cosi: "Le dimissioni di Sokhiev? Un gesto coraggioso, i russi sono contro la guerra"

7 Marzo 2022 - 15.11 Giornale dello Spettacolo

Liliana Cosi, l’ètoile della Scala e star della compagnia Bolshoi di Mosca negli anni ’60, ha commentato positivamente le dimissioni del direttore del Teatro Boschoi di Mosca Tugan Sokhiev: “Un gesto coraggioso quello del direttore Tugan Sokhiev che ha apertamente manifestato il suo dissenso alla guerra, a favore della pace”.

Liliana Cosi, tra le partner predilette di Rudolf Nureyev, continua: “Ho ancora molti amici in Russia, dovevo partire proprio in questi giorni, ma ho dovuto annullare il viaggio, li sento comunque quotidianamente. I russi sono contro la guerra e per la pace e oggi si sentono profondamente umiliati e pieni di vergogna per le sanzioni”.

“Negozi chiusi, rublo a picco, conti in banca bloccati. Una situazione tragica anche per quegli artisti che lavorano in Europa al di fuori della Russia. Spesso sono le loro famiglie, rimaste nei Paesi d’origine, ad essere in pericolo” ha concluso la ballerina.