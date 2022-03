‘Chernobyl’, stasera gli ultimi due episodi della serie sul disastro nucleare del 1986

GdS

Stasera, lunedì 7 marzo, torna su La7 ’Chernobyl’, la miniserie HBO sulle drammatiche vicende del 1986 alla centrale nucleare della città ucraina, con gli ultimi due episodi. La serie, che racconta il più grave incidete nucleare della storia accaduto 36 anni fa nella città ucraina che faceva parte dell’Unione Sovietica, risuona particolarmente inquietante in questi giorni di guerra proprio in quelle aree, con gli stessi attori coinvolti e con un concreto rischio nucleare.

‘Chernobyl’, serie vincitrice di due Golden Globe e tre Emmy, è composta da 5 episodi. La7 ha interrotto la programmazione solita, che prevedeva gli episodi di ‘Sherlock’, per mandare in onda una serie che ha come teatro gli stessi luoghi dove in queste ore si combatte. Un modo per parlar dei guerra, ma da un’altra prospettiva.

‘Chernobyl’: anticipazioni del quarto e del quinto episodio.

The Happiness of All Mankind – quarta puntata: Finalmente il pericolo viene compreso, la decontaminazione è in corso e i residenti di una vasta area intorno Chernobyl vengono evacuati. Dopo che un robot della polizia della Germania Ovest fallisce quasi istantaneamente la propria missione, dopo essersi avvicinato al livello più irradiato, Tarakanov è costretto a mettere in rotazione i 3.828 liquidatori per liberarlo a mano, permettendo una permanenza di soli 90 secondi ciascuno. Un’impresa suicida o quasi.

Vichnaya Pamyat – ultima puntata Tempo di processi per i colpevoli del disastro nucleare. Dopo la testimonianza menzognera di Legasov alla IAEA di Vienna, Djatlov, Bryukhanov e Fomin vengono processati nella città abbandonata di Chernobyl. Shcherbina viene chiamato per primo a testimoniare e spiega il funzionamento generale di una centrale nucleare; poi Khomyuk e Legasov testimoniano sugli eventi che hanno portato all’incidente, basandosi sulle interviste condotte con persone presenti nella sala di controllo nei momenti dell’esplosione.