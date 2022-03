‘Propaganda Live’, stasera su La7: ospiti Francesca Mannocchi dall’Ucraina, Ascanio Celestini e i Litfiba

GdS

‘Propaganda Live’, il programma condotto da Diego Bianchi, va in onda stasera, venerdì 4 marzo, su La7: al centro della puntata la guerra in Ucraina, che verrà commentata dagli ospiti fissi Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata, Constanze Reuscher e Makkox.

‘Propaganda Live, in onda stasera alle 21.20, continua a raccontare la guerra in Ucraina con la voce di Francesca Mannocchi, che si trova sul campo. Verranno mostrate immagini esclusive girate nelle ultime ore.

Presente in studio anche la giornalista e attivista politica iraniana Masih Alinejad, che da sempre si batte contro il regime dittatoriale in Iran. Per questo motivo da 10 anni non può far ritorno nel suo paese, perché verrebbe immediatamente arrestata. Per i cento anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini sarà presente in studio Ascanio Celestini.

Per il reportage della settimana Diego Bianchi è andato a Przemyśl. Una città polacca al confine con l’Ucraina, dove stanno arrivando centinaia di profughi ogni giorno, chi a piedi e chi in treno. Ha visitato spazi adibiti a centri accoglienza e gestiti da volontari e intervistato diversi ucraini in fuga dalla guerra.

Non manca il monologo di Andrea Pennacchi mentre Angela Baraldi canterà Se io fossi un angelo di Lucio Dalla per ricordare i 10 anni dalla scomparsa del grande artista legando la sua esibizione al terribile momento che stiamo vivendo. Ospiti Musicali i Litfiba.