‘Pier Paolo Pasolini: Maestro Corsaro’: stasera su Retequattro il documentario sul grande intellettuale italiano

4 Marzo 2022 - 09.03 Giornale dello Spettacolo

‘Pier Paolo Pasolini: Maestro Corsaro’, il documentario sul più grande artista e intellettuale italiano del XX secolo, va in onda stasera, venerdì 4 marzo in seconda serata su Retequattro in occasione del centenario della nascita.

‘Pier Paolo Pasolini: Maestro Corsaro’, in onda stasera, è un documentario di Emanuela Audisio, storica firma di Repubblica, realizzato con la collaborazione del Centro Studi Pasolini di Casarsa: un viaggio nelle riflessioni di Pasolini sulla società, dal cinema fino alla passione per lo sport.

Il film è introdotto dall’attore Fabrizio Gifuni e raccoglie materiali inediti, ricordi e interviste a Dacia Maraini, Ninetto Davoli, Martin Scorsese, Dante Ferretti, Adriana Asti, Paolo Poli. Fra gli argomenti affrontati, anche l’omicidio del poeta, mistero italiano che continua a pesare sulla coscienza del Paese. L’opera ha ricevuto una Menzione d’onore ai Nastri d’Argento 2016.