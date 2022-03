‘La Promessa dell’Alba’: trama e trailer del film in onda stasera su Rai 3

GdS

4 Marzo 2022

‘La Promessa dell’Alba’, il film di Eric Barbier va in onda stasera, venerdì 4 marzo, su Rai 3. Adattamento del romanzo di Romain Gary che era già stato adattato nel 1970 da un film francese che aveva il titolo italiano Promessa all’alba.

‘La Promessa dell’Alba’, in onda stasera alle 21.20, è una produzione franco-belga del 2017. Il film è stato girato anche in Italia, a Montescaglioso e Bordighera oltre che in Marocco e nella base aerea belga di Brustem.

‘La Promessa dell’Alba’ – trama e trailer

‘La Promessa dell’Alba’ racconta una storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale: una madre e il figlio, Mina e Romain, ebrei, sono in fuga dalla follia di Hitler e arrivano in Francia scappando dalla Polonia, dove il nazismo ha cominciato a prendere piede.

Mina spinge il figlio Romain a una carriera letteraria, nonostante Romain abbia grosse difficoltà nella scrittura. Quando scoppia la seconda guerra mondiale Romain entra nell’aviazione francese pur continuando a scrivere.